أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«المالية» تصدر سندات تنمية حكومية بقيمة 20 مليار ريال

Google+ Print
«المالية» تصدر سندات تنمية حكومية بقيمة 20 مليار ريال «المالية» تصدر سندات تنمية حكومية بقيمة 20 مليار ريال

    أصدرت وزارة المالية سندات تنمية حكومية بقيمة 20 مليار ريال، وتم تخصيص هذه السندات لعدد من المؤسسات العامة والبنوك التجارية المحلية، وتراوحت آجال السندات بين خمس وسبع وعشر سنوات، وذلك على النحو التالي:

- خمس سنوات بمعدل عائد 1.92%

- سبع سنوات بمعدل عائد 2.34%

- عشر سنوات بمعدل عائد 2.65%

وكانت وزارة المالية قد أصدرت سندات تنمية حكومية بقيمة 15 مليار ريال سعودي في إصدار خاص للمؤسسات العامة، وذلك في شهر يونيو 2015، كما أن الوزارة بصدد إصدار سندات بآجال وأحجام مختلفة في الفترة القادمة يتم تحديدها وفقًا للمتطلبات التمويلية.

وتعليقاً على ذلك أكد سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين لدى البنك الأهلي التجاري أن الخطوة التي قامت بها المملكة تعتبر إيجابية في ظل الوفرة المالية لدى البنوك المحلية، مبينا أنها غير مستعملة وبالتالي يمكن الاستفادة منها كمردود لصالح البنوك على المدى المتوسط والطويل، مشيراً إلى أنه لا توجد مخاوف من عملية الإصدار، لافتا إلى أن الفائدة تكمن في عدم الاقتراض الخارجي وحتى السحب من الاحتياطي حتى اعتدال البترول، إلى جانب تمكين القطاع الخاص من تفعيل السندات.

وبيّن الشيخ أن البنوك رحبت بالإصدارات كونها تحمل عوائد جذابة على المدى الطويل، وتعمل على تنويع مصادر التمويل للمملكة وتقليل حجم الدين العام، في ظل امتلاك البنوك المحلية ودائع فاقت ال 1.6 تريليون ريال بحسب بيانات مايو الماضي، منها أكثر من تريليون ريال ودائع مجانية.

ويأتي إصدار السندات السيادية امتدادا للإصدارات المحلية التي أطلقتها «ساما» في يوليو الماضي بقيمة 15 مليار ريال، وتعتبر السندات بشكل عام، أداة دين تلجأ إليها الحكومات والشركات لتمويل مشروعاتها حيث توفر عائدا جيدا للمستثمرين مقابل مخاطرة مقبولة، ويعتبر السند إحدى قنوات الاستثمار وتقوم الحكومات بإصدارها للحصول على السيولة اللازمة لتغطية ديونها أو لتمويل مشروعاتها التنموية، وتتميز بكونها قناة تمويلية ذات تكلفة أقل وتوفر عائدا آمنا للمستثمرين مقابل مخاطرة منخفضة ومقبولة نسبيا، ولذا يستطيع المستثمر المقدرة على تنويع المخاطر من خلال هذه السندات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

تامر أمين: أرقام قياسية لأسعار اللحوم والدواجن والأسماك في رمضان

تامر أمين: أرقام قياسية لأسعار اللحوم والدواجن والأسماك في رمضان

التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة

التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة

أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم»

أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم»