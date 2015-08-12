مجلس الشؤون السياسية يبحث التطورات الإقليمية والدولية

جدة - واس

رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية أمس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وذلك في قصر السلام بجدة. واستمع المجلس خلال الاجتماع إلى إيجاز سياسي وأمني حول عدد من الموضوعات، بالإضافة إلى عدد من تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.