82 مليون ريال لإنشاء مشروع المباني العاجلة للطالبات بجامعة المجمعة

أبرمت جامعة المجمعة عقد إنشاء المباني العاجلة للطالبات مع مجموعة المرشد القابضة بكلفة (82.823.941) ريالاً. وقد شهدت مراسم التوقيع حضور مدير جامعة المجمعة د. خالد المقرن، وعدد من أصحاب السعادة وكلاء الجامعة، وعمداء الكليات والعمادات المساندة، ومديري الإدارات، ومدير المشاريع.

كما شهد الحفل توقيع عقد الإشراف مع مكتب بيت الخبرة للاستشارات الهندسية ويمثله م. عبدالله الله الميال. ويقع المشروع في المدينة الجامعية بالمجمعة، وهو أول مشروع للطالبات في المدينة الجامعية تمهيداً لانتقال كليات الطالبات للمدينة الجامعية حيث يتكون المشروع من: الموقع العام والمباني الملحقة بإجمالي (12.954.556) ريالاً، ومبنى قاعات ومعامل ومدرجات كلية التربية بإجمالي (39.201.000) ريال، ومبنى قاعات ومعامل ومدرجات كلية العلوم الطبية التطبيقية بإجمالي (30.668.385) ريالاً، بالإضافة إلى بهو داخلي، ومكتبة مركزية ومسرح، ومطعم مركزي ومسجد.

وإجمالي العقد الاستشاري (2.634.600) ريال، ومدة المشروع 18 شهراً من تاريخ استلام الموقع.

ويأتي هذا المشروع انطلاقاً من خطط الجامعة عند إنشائها، بوضع برنامجاً لمشاريعَ عاجلةٍ تكون فيها الأولويةُ لتطويرِ مرافقِ الطالبات، والاهتمام بأقسامِها، وإعادة تأهيلِ مبانيها، وتسخير الدعم والإمكانيات؛ لخلقِ بيئةٍ تعليميةٍ مثاليةٍ متكاملة.