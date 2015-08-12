أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

82 مليون ريال لإنشاء مشروع المباني العاجلة للطالبات بجامعة المجمعة

Google+ Print
82 مليون ريال لإنشاء مشروع المباني العاجلة للطالبات بجامعة المجمعة 82 مليون ريال لإنشاء مشروع المباني العاجلة للطالبات بجامعة المجمعة

    أبرمت جامعة المجمعة عقد إنشاء المباني العاجلة للطالبات مع مجموعة المرشد القابضة بكلفة (82.823.941) ريالاً. وقد شهدت مراسم التوقيع حضور مدير جامعة المجمعة د. خالد المقرن، وعدد من أصحاب السعادة وكلاء الجامعة، وعمداء الكليات والعمادات المساندة، ومديري الإدارات، ومدير المشاريع.

كما شهد الحفل توقيع عقد الإشراف مع مكتب بيت الخبرة للاستشارات الهندسية ويمثله م. عبدالله الله الميال. ويقع المشروع في المدينة الجامعية بالمجمعة، وهو أول مشروع للطالبات في المدينة الجامعية تمهيداً لانتقال كليات الطالبات للمدينة الجامعية حيث يتكون المشروع من: الموقع العام والمباني الملحقة بإجمالي (12.954.556) ريالاً، ومبنى قاعات ومعامل ومدرجات كلية التربية بإجمالي (39.201.000) ريال، ومبنى قاعات ومعامل ومدرجات كلية العلوم الطبية التطبيقية بإجمالي (30.668.385) ريالاً، بالإضافة إلى بهو داخلي، ومكتبة مركزية ومسرح، ومطعم مركزي ومسجد.

وإجمالي العقد الاستشاري (2.634.600) ريال، ومدة المشروع 18 شهراً من تاريخ استلام الموقع.

ويأتي هذا المشروع انطلاقاً من خطط الجامعة عند إنشائها، بوضع برنامجاً لمشاريعَ عاجلةٍ تكون فيها الأولويةُ لتطويرِ مرافقِ الطالبات، والاهتمام بأقسامِها، وإعادة تأهيلِ مبانيها، وتسخير الدعم والإمكانيات؛ لخلقِ بيئةٍ تعليميةٍ مثاليةٍ متكاملة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية