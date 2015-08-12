د. الربيعة يلتقى عدداً من السفراء الأوروبيين

استقبل المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة أمس الأمين العام لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي إحسان بن صالح طيب.

وشاهد الطيب خلال الاستقبال الأعمال التي قدمها المركز في دعمه للمتضررين باليمن، وإعادته العالقين اليمنيين من عدة بلدان، بالإضافة إلى الأعمال الإغاثية والإنسانية والاتفاقيات التي عقدها المركز مع عدد من الجهات الدولية والإقليمية.

كما ناقش اللقاء الذي حضره مسؤولو المركز العديد من الموضوعات، والتطلع لإقامة شراكة مع الهيئة العالمية للإغاثة الإسلامية، وتبادل الخبرات فيما بين الجانبين.

وفي نهاية اللقاء تسلم د. الربيعة هدية تذكارية من الأمين العام لهيئة الإغاثة الإسلامية بمناسبة زيارته للمركز.

من جانب آخر، استقبل المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمقر المركز أمس سفير مملكة النرويج لدى المملكة رالف فيلي هانسن، وسفير فنلندا بيكا فاوتيلاينين، وسفير مملكة الدنمارك أولي فريز ماسين، وعدداً من مسؤولي السفارات الأوروبية.

واطلع د. الربيعة خلال الاستقبال السفراء على ما يقدمه المركز من أعمال إغاثية وإنسانية، وخدمات المركز المساندة والجسر الجوي الإغاثي للجمهورية اليمنية الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالإضافة إلى البرامج التي نفذها المركز لإعادة العالقين.

وأبدى السفراء إعجابهم بما شاهدوه من إنجازات المركز، وما يقدمه من خدمات إغاثية، معربين عن استعدادهم بمساندة المركز بما يضمن تحقيق أهدافه النبيلة ورسالته السامية.