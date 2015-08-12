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«تنفيذ بريدة» تغلق مؤسسة لتأجير سيارات ماطلت في سداد ثلاثة ملايين ريال

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«تنفيذ بريدة» تغلق مؤسسة لتأجير سيارات ماطلت في سداد ثلاثة ملايين ريال «تنفيذ بريدة» تغلق مؤسسة لتأجير سيارات ماطلت في سداد ثلاثة ملايين ريال

    أغلقت دائرة التنفيذ الثالثة بالمحكمة العامة ببريدة مؤسسة لتأجير السيارات بعدما صدر بحق صاحبها عدة قرارات تنفيذية من ذات الدائرة لتسديد ما عليه من مطالبات مالية وأوراق تجارية متعثرة بلغت ما يقارب ثلاثة ملايين ريال، حيثُ تبلغ صاحبها بأمر التنفيذ ومضت المدة المحددة نظاماً ولم ينفذ.

واستند قاضي التنفيذ في قراره للمادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ ولوائحه، واعتبر صاحب المؤسسة مماطلاً وطُبقت بحقه كافة الإجراءات النظامية لإجباره على الوفاء بما في ذمته ومنها إغلاق المؤسسة.

يذكر أن محكمة التنفيذ ببريدة أعادت (480.949.861) ريال لأصحابها منذ بداية العام الجاري، تنفيذاً لأحكام حقوقية متعثرة تخص شيكات وسندات قبض وأحكام أخرى متنوعة شملت أموالاً وعقارات ثابتة ومنقولة.

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