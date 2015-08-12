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برنامج المدن الصحية يفعل المشاركة المجتمعية بعدد من الشراكات

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برنامج المدن الصحية يفعل المشاركة المجتمعية بعدد من الشراكات برنامج المدن الصحية يفعل المشاركة المجتمعية بعدد من الشراكات

    بدأ برنامج المدن الصحية التنسيق مع جهات عدة، لعقد شراكات من شأنها أن تعزز الصحة في جميع مجالاتها الصحية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتوحيد الجهود التطوعية والتوعوية في 26 مدينة صحية في المملكة.

وأوضح فلاح المزروع المنسق الوطني لبرنامج المدن الصحية في المملكة، أن «البرنامج اجتمع مؤخراً بأكثر من جهة لتوحيد الجهود وتنسيق النشاطات الوقائية والتثقيفية ومنها هيئة الطيران المدني لنشر التوعية الصحية التي نأمل أن يتحقق من خلالها نتائج صحية واجتماعية»، مشيراً إلى وجود «شراكة مقبلة مع برنامج المستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة لتحسين الحياة في المدن»، إلى جانب الشراكة مع المبادرة الوطنية «بيئتنا حياتنا» لتنسيق الجهود للحفاظ على بيئة المدن الصحية، فضلاً عن اتفاق شراكة مع الجمعية للعلوم البيئية في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة.

وأضاف: «توجد شراكتان قيد التنسيق إحداهما مع مبادرة "كلينك ون"، وأخرى مع المعهد العربي لإنماء المدن تخص التنسيق حول برامج الطفولة والشباب، إضافة إلى الشراكات المتنوعة التي يعقدها البرنامج داخل المدن الصحية مع جهات القطاعين العام والخاص».

وقال: «برنامج المدن الصحية برنامج وقائي من برامج منظمة الصحة العالمية تشرف عليه وزارة الصحة منذ 17 عاماً ويعتمد في مجمل آلية عمله في المدن الصحية على الشراكة المجتمعية وتنسيق جهود كل الجهات الحكومية والأهلية لتعزيز استراتيجيته الوقائية وجعل الصحة مرتكزا لكل السياسات في المملكة وهذه هي رؤيته التي يسعی من خلالها إلى تحسين الحياة في المدن وجعلها مدنا صحية».

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