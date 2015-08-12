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أطعمة ونصائح للوقاية من الزهايمر.. أهمها القرفة وكبد وقوانص الدواجن

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أطعمة ونصائح للوقاية من الزهايمر.. أهمها القرفة وكبد وقوانص الدواجن أطعمة ونصائح للوقاية من الزهايمر.. أهمها القرفة وكبد وقوانص الدواجن
أمراض المخ والأعصاب تنشر بشكل شائع بين كبار السن، ويصاب بها أحيانا الشباب، ومن أبرز هذه الأمراض: الزهايمر، والذى يحدث خلاله تلف فى الخلايا العصبية بالمخ، ويصاب الشخص بالنسيان الشديد، ويميل إلى العزلة، وقد يصل الأمر إلى التبول اللاإرادى وقلة العناية بالنفس.

ونقدم لكم من خلال هذا التقرير مجموعة من النصائح الهامة للوقاية من الإصابة بالزهايمر.

وكشفت الموقع الأمريكى "agingcare" عن مجموعة من الأطعمة والمشروبات التى تساهم فى الوقاية من الزهايمر، وتشمل: القرفة وعصير التفاح والقهوة، وأوصى التقرير بتناولهم بشكل منتظم للتمتع بأقصى فائدة ممكنة.

وكما أوصى التقرير باتباع حمية البحر المتوسط وتحسين العلاقات الاجتماعية والتأمل وممارسة ألعاب العقل مثل السودوكو وحل الكلمات المتقاطعة.

وتقتضى حمية البحر المتوسط تناول الخضراوات والفواكه والأسماك والمكسرات وزيت الزيتون والابتعاد تماماً عن اللحوم الحمراء والدهون، وثبت أنها تساهم فى تعزيز وظائف الإدراك وتحسين الذاكرة.

وكما كشف تقرير آخر نشر بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى أن الكركم يساهم فى علاج مرض الزهايمر وليس الوقاية منه فقط، ولكن شريطة تناوله بشكل كامل، وعدم الاقتصار على مادة الكركمين الشهيرة فقط.

وأوصت تقارير أمريكية أخرى بتناول المكسرات والكبد والقوانص الخاصة بالدواجن لأنها تساهم فى تقوية الذاكرة وتحسين صحة المخ، والحد على المدى البعيد من فرص الإصابة بالزهايمر.

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مصر 365