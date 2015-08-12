لو ابنك تخين لاعبيه.. الرياضة تقوى قلب الأطفال البدناء حتى مع عدم فقدان الوزن

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة، حيث أفادت بأن ممارسة الرياضة للأطفال البدناء تعزز صحة القلب والأوعية الدموية لديهم حتى لو لم يفقدوا الوزن.

وقام الباحثون الأستراليون بتحليل بيانات لأكثر من 1200 طفل من عمر 7 سنوات وحتى 12 سنة عن آثار ممارسة الرياضة للأطفال والمراهقين الذين يعانون من السمنة المفرطة.

ووجدت الدراسة أن ممارسة الرياضة فى مرحلة الطفولة تعزز صحة القلب والأوعية الدموية وتساعد على التخلص من الوزن الزائد وبالتالى تحد من الإصابة بالعديد من الأمراض.

وقال كبير الباحثين جيف كومبس، وهو أستاذ فى كلية خاصة بحركة الإنسان فى جامعة كوينزلاند فى بريسبان الاسترالية، إن هذا أمر مهم لأن صحة القلب والأوعية الدموية فى مرحلة الطفولة غالباً تؤثر على الشخص فى مرحلة البلوغ.

وقد أظهرت العديد من الدراسات السابقة أن الأطفال البدناء غالبا ما يعانون من السمنة المفرطة عند البلوغ، وبالتالى سوف يكونون أكثر عرضة لمرض السكرى من النوع 2 وأمراض القلب المتزايدة.

وأضاف الباحثون أن ساعة واحدة على الأقل كل يوم فى ممارسة الرياضة، مثل الذهاب فى نزهة على الأقدام، وركوب الدراجات، وغيرها من التمارين السهلة، تقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 30%.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".