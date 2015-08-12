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عادات خاطئة تزيد فرص الإصابة بدوالى الساقين.. أهمها وضع رجل على رجل

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عادات خاطئة تزيد فرص الإصابة بدوالى الساقين.. أهمها وضع رجل على رجل عادات خاطئة تزيد فرص الإصابة بدوالى الساقين.. أهمها وضع رجل على رجل
الكثير من الأعراض المرضية التى تصيب أجسامنا تحدث بسبب إهمالنا أو عاداتنا الخاطئة، ولعل أحد أهم الأعراض الخطيرة التى أصبحت تصيب الكبار والصغار، هى دوالى الساقين، وآلامها المبرحة والمزعجة.

الدكتور محمد عبد الفتاح أخصائى الرعاية حذر أشد الحذر من الإفراط فى ممارسة بعض العادات الحركية والغذائية الخاطئة، والتى تتسبب فى زيادة فرص الإصابة بدوالى الساقين، والتى تظهر على شكل خطوط ملونة تحت الجلد، ويشعر أصحابها ببعض الألم فى الساقين والمفاصل وفى مناطق الإصابة بها.


>وحذر محمد من بعض الممارسات غير الصحية التى يصر البعض على ممارستها، مما قد يؤدى إلى إصابتهم بالدوالى منها:

- الارتكاز على قدم واحدة دون الأخرى فى الوقوف والمشى الجلوس.
>- الارتكاز كثيرا على قدم عن طريق وضع الرجل على الرجل.
>- السمنة المفرطة وتناول الطعام غير الصحى، والذى يزيد من كتلة الجسم وبالتالى يزيد الألم والحمل على المفاصل والساقين.
>- قلة تدليك القدمين بين الحين والآخر.
>- الكسل وقلة الحركة، وعدم ممارسة المشى البسيط لا المبالغ فيه.

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مصر 365

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