فريق عمل سعودي تركي لتطبيق «السوار الأمني» في المملكة

استقبل مدير عام السجون اللواء إبراهيم الحمزي، مستشار وزير العدل التركي السيد بصري باغجي والمدير العام للسجون ودور التوقيف في تركيا السيد أنيس بيلدريم والوفد المصاحب لهم.

وأوضح المتحدث الرسمي للسجون العميد دكتور أيوب بن نحيت، أن هذه الزيارة تهدف لنقل وتبادل الخبرات بين المملكة وتركيا في ما يخص الاطلاع على تجارب البلدين التأهيلية والإصلاحية وتطوير البرامج الخاصة بذلك؛ إضافة إلى برامج التدريب للعاملين والعاملات بالسجون، من خلال الاطلاع على كيفية أعمال السجون في البلدين.

وقال إن اللقاء ناقش نقل فكرة برنامج البيت العائلي والزيارة الخارجية والعفو المشروط بحفظ القرآن أو جزء منه المطبقة في المملكة إلى تركيا، إذ نالت إعجاب الوفد التركي، علاوة على مناقشة "السوار الأمني" المطبق في تركيا، إذ جرى الاتفاق المبدئي على تشكيل فريق عمل من البلدين لدرس إمكان الاستفاده منه بشكل أفضل.

وشهدت الزيارة، الاطلاع على مركز تطوير القدرات النسائية، والاتفاق على البرامج التدريبية المشتركة وآلية وتوقيت تطبيقها مستقبلاً؛ ثم سجل رئيس الوفد التركي كلمة في سجل الزيارات أثنى فيها على ما شاهده من منجز كبير ينم عن اهتمام الدولة بالعاملين والعاملات في هذا القطاع الإنساني المهم.