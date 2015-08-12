أمانة الرياض تفتح نافذة للشباب لممارسة الأعمال التطوعية والخدمات المجتمعية

تقيم أمانة منطقة الرياض مساء غد، وتزامنا مع اليوم العالمي للشباب تحت شعار "المرافق العامة نافذة الشباب للعمل التطوعي" حيث تقام هذه الفعالية في متنزه الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف في حي الحمراء على الطريق الدائري الشرقي بين مخرجي 9 و10، ويقدم فيها أكثر من 100 شاب تجاربهم التطوعية وثقافة العمل التطوعي والخدمات المجتمعية.

وأوضح المهندس سليمان بن حمد البطحي وكيل أمين منطقة الرياض للخدمات أن تنظيم الأمانة لهذه الفعالية بالتزامن مع باليوم العالمي للشباب يأتي إيماناً من أمانة منطقة الرياض بالدور الاجتماعي التنموي والتفاعلي في دعم العمل التطوعي وتعزيز وترسيخ قيم المواطنة وأهمية دور الشباب في جميع المجالات المجتمعية، واستمراراً للاهتمام والدعم الذي يلقاه جميع الفعاليات والمبادرات من أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان الموجهة للمجتمع بشكل عام ولفئة الشباب بشكل خاص في الاستفادة من ذلك الدعم والاهتمام، في تعزيز القيم الدينية والوطنية لدى شباب الوطن.

وأشار المهندس البطحي أنه سيشارك في المناسبة والتي ستقام مساء يوم الخميس من الساعة (7 مساء وحتى الساعة 10.30 مساء) في متنزه الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف في حي الحمراء أكثر من 100 متطوع، يشاركون في نشر ثقافة التطوع والخدمات المجتمعية التي يتسنى للشباب المشاركة فيها بفعالية من خلال برامج بناءة ومهمة لجميع فئات المجتمع، مضيفا أن الأمانة ستتيح من خلال دعمها للشباب في الاستفادة القصوى من جهودهم وطاقاتهم وتسخيرها بفعالية لتعزيز مفاهيم الوعي المجتمعي، لافتاً أن تلك الفعاليات تساهم في ترجمة عدد من القيم الايجابية والاخلاقيات الاسلامية التي يتصف بها الشباب والتي تنطلق من نواة المجتمع وهو المنزل، إلى دور المدرسة والمسجد الى كافة المرافق الحيوية في الوطن والتي تمثل قيم المواطنة الحقيقية التي تغرس في النشء ويشارك فيها اﻵباء والأمهات.

ونوه وكيل أمين منطقة الرياض للخدمات في أن مشاركة الأمانة في هذه المناسبة لتأكيد ماتوليه قيادتنا الرشيدة من أهمية الاعتناء والاهتمام بالشباب، وما يملكونه من طاقات وأفكار والتي نسعى من خلالها لتسخير كافة الإمكانات والبرامج والفعاليات في خدمة الوطن والمواطن، وتمكين هؤلاء الشباب المتطوع من بث الرسائل الإيجابية لكافة المواطنين والمقيمين، والاستفادة منهم كمرحلة اولى في المنتزهات والحدائق والمرافق العامة في العاصمة وما تحويه من عناصر وتصاميم مجهزة لإقامة الفعاليات والبرامج المنوعة في جميع المناسبات.

وأردف المهندس البطحي مضيفاً أن مشاركة الشباب المتطوع في اليوم العالمي للشباب تحت شعار "المرافق العامة نافذة الشباب للعمل التطوعي" سيسهم بحول الله تعالى في تقديم مفاهيم عن برامج التطوع وخدمة المجتمع وغرس قيم المواطنة الصالحة للمتنزهين في المحافظة على عناصر الحديقة وتعزيز الدور التوعوي، حيث تعد الحدائق والمتنزهات إحدى اهم العناصر الداعمة للمحافظة على البيئة وتعزيز الجمالية في المدينة ومتنفس ترفيهي وترويحي للجميع، مؤكدًا عزم أمانة منطقة الرياض دعم الشباب ودعم اﻷعمال التطوعية، وتعزيز الشراكة المستدامة مع المتطوعين والقائمة على تفهم احتياجات المجتمع والاستفادة القصوى من مشاركة الشباب وطاقاتهم الإيجابية للنهوض بمستوى الوعي المجتمعي.