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واشنطن تتدخل لصالح الفلسطينيين فى دعوى قضائية

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واشنطن تتدخل لصالح الفلسطينيين فى دعوى قضائية واشنطن تتدخل لصالح الفلسطينيين فى دعوى قضائية
أعلنت الاميركية الثلاثاء انها تدخلت فى دعوى قضائية فى الولايات المتحدة حول هجمات وقعت فى اسرائيل وأوقعت ضحايا اميركيين وذلك لعدم وقوع السلطة الفلسطينية فى الافلاس ماليا بعد ادانتها بمبالغ كبيرة فى المحكمة البدائية.

وفى فبراير الماضى، امرت محكمة شعبية فى نيويورك السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بدفع مبلغ 218,5 مليون دولار عن مسؤوليتهما فى ستة هجمات وقعت بين 2002 و2004 فى اسرائيل وقتل وجرح خلالها اميركيون.

وكان يجب ان يضرب هذا المبلغ بثلاثة بشكل الى فى اطار القوانين الاميركية المناهضة للإرهاب ما يرفع التعويضات والفوائد الى اكثر من 655 مليون دولار.

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مصر 365

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