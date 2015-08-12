"مصر الخير": جمعيات صغيرة تشاركنا فى إيصال المساعدات لمستحقيها بالأقصر

أكدت مؤسسة مصر الخير، أنها تقوم بإشراك عدد من الجمعيات الأهلية الصغيرة معها فى إيصال المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، مشيرة إلى أن أى جمعية تشارك المؤسسة فى إيصال هذه المساعدات إلى مستحقيها، لا تدخل فى اطارها التنظيمى والإدارى، وليس لها علاقة بالمؤسسة سوى فى هذا الجانب الذى ينتهى بمجرد ايصال المساعدات إلى مستحقيها.

ونفت المؤسسة فى بيان لها، ما تردد حول تولى عثمان الصعيدى عضو مجلس إدارة جمعية خير للتنمية والتطوير إدارة مكتب المؤسسة فى الأقصر، مؤكدة أن مدير مكتب المؤسسة فى الاقصر هو خالد عمران.

وقالت المؤسسة، إنها قامت بالفعل بتوزيع عدد 500 وجبة متحركة على مركز إسنا بمحافظة الأقصر خلال شهر رمضان الماضى، عن طريق جمعية خير للتنمية والتطوير، إلا أن ذلك تم عن طريق مدير مكتب المؤسسة فى الاقصر لتوزيعها على الأسر الفقيرة بالأقصر.