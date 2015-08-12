جمعية المحامين تقدم واجب العزاء لأسر الشهداء

قدم وفد جمعية الإمارات للمحامين والقانونين، واجب العزاء إلى أسر شهداء الوطن، الشهيد العريف أول جمعة جوهر جمعة الحمادي، والشهيد العريف أول خالد محمد عبد الله الشحي، والشهيد العريف أول فاهم سعيد أحمد الحبسي، الذين قدموا أرواحهم فداء للواجب الوطني، ضمن القوات المشاركة في عملية إعادة الأمل.

وعبر المستشار زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة الجمعية عن بالغ حزنه وصادق تعازيه لأسر الشهداء، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وقال، إن هؤلاء الشهداء نالوا أعلى مراتب الشرف بتضحياتهم وافتدائهم وطنهم وأمتهم العربية بأرواحهم الباسلة الشجاعة، وخلدوا أسماءهم في التاريخ ضمن أبطال الإمارات والأمة العربية والإسلامية. وأكد المحامي طارق سعيد الشامسي أمين سر الجمعية، خلال تقديمه واجب العزاء لأهالي الشهداء أنهم سيظلون أبطالاً في رحاب الوطن، ولن تذكرهم الإمارات وحدها، بل ستذكرهم الأجيال العربية كافة بأنهم من عبروا عن منتهى الوفاء والإخلاص باستجابتهم لواجب الوطن ودفاعهم بأرواحهم عن الأمة.