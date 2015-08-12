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نهيان بن مبارك يستقبل وفداً كنسياً

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نهيان بن مبارك يستقبل وفداً كنسياً نهيان بن مبارك يستقبل وفداً كنسياً

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في قصره مساء أمس، المتروبوليت بنيديكتوس والأب إبراهيم دبور مطران الأردن والقدس، اللذين قدما للسلام عليه، وقدما له نسخة من القرآن الكريم المصدف بأصداف من بيت لحم.

وتبادل معاليه معهما الحديث حول التسامح بين الأديان السماوية، مشيراً إلى تمسك الإمارات بالحوار بين الأديان وأهمية تفعيله، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار والسلم بين بني البشر.

من جهته قال فضيلة المستشار السيد علي الهاشمي مستشار الشؤون الدينية والقضائية في وزارة شؤون الرئاسة إن الإمارات من أوائل الدول التي تؤكد، الحوار المستمر بين الأديان وخاصة في ما يتصل بحقوق الإنسان وكرامته، مذكراً بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بأهل الكتاب خيراً، وذلك في الحديث الصحيح «من آذي ذمياً فأنا خصمه يوم القيامة».

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