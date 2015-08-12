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تدهور شاحنة يغلق نفق "سيتي سنتر" في دبي ساعتين

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تدهور شاحنة يغلق نفق "سيتي سنتر" في دبي ساعتين تدهور شاحنة يغلق نفق "سيتي سنتر" في دبي ساعتين

أدى وقوع حادث تدهور شاحنة صباح أمس على شارع الاتحاد في نفق سيتي سنتر، إلى إغلاق النفق لمدة ساعتين، ولم يسفر الحادث عن إصابات، إلا أنه خلف ازدحاما وتكدسا للمركبات في المنطقة، وتم العمل على تسيير الحركة المرورية. وسجلت شوارع دبي أمس وقوع بسيطة، منها حادث على شارع الخيل في اتجاه أبوظبي عند المخرج المؤدي إلى دبي مول، خلف ازدحاما بسبب توقف المركبات المتضررة.

وكان قد سجل حادث حريق في مركبة على شارع الشيخ زايد، بعد دوار الدفاع في الاتجاه إلى المركز التجاري، صباح أمس الأول، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وعدم صيانة السيارة، وتمت السيطرة على الحريق دون أي إصابات. ولفتت شرطة دبي إلى ضرورة إخلاء الطرق والوقوف على جانبيه في حال وقوع الحادث، واستخدام التطبيق الذكي تجنبا للازدحام.

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