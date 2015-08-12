كبار ضباط وزارة الدفاع يعزون أسر شهداء الواجب

قدم وفد من كبار ضباط وزارة الدفاع واجب العزاء إلى أسر شهداء الوطن، الشهيد العريف أول جمعة جوهر جمعة الحمادي، والشهيد العريف أول خالد محمد عبد الله الشحي، والشهيد العريف أول فاهم سعيد أحمد الحبسي، الذين قدموا أرواحهم فداء للواجب الوطني، ضمن القوات المشاركة في عملية إعادة الأمل للتحالف العربي، للوقوف إلى جانب أهل اليمن والحكومة الشرعية.

وأعرب الوفد من كبار الضباط عن بالغ حزنهم وصادق تعازيهم لأسر الشهداء، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.