«شهداء الوطن» إصدار خاص بمشروع سجل الفخر التوثيقي

أعلنت جمعية «كلنا الإمارات» بدء المرحلة الأولى من مشروع سجل الفخر كمبادرة وطنية توثيقية أطلقتها الجمعية في فبراير الماضي بالتعاون مع الأرشيف الوطني التابع لوزارة شؤون الرئاسة برعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس الجمعية.

وأوضح مسلم سالم محمد بن حم العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية أن المشروع، يسلط الضوء على المتميزين من خلال عدة أبواب بكتاب سنوي، مشيراً إلى أن الجمعية بصدد إصدار خاص لشهداء الوطن، ضمن مشروع سجل الفخر يوثق ويبرز المكانة السامية التي وصل إليها الشهداء، والذين ضحوا بأغلى ما يملكون لأجل رفعة وأمن واستقرار الوطن، وتخليد ذكراهم في ذاكرة التاريخ بحروف من ذهب، ليكونوا نبراساً ومثالاً للفداء والعطاء للأجيال المقبلة.

كما بيّن بن حم أن المشروع الذي يعتبر الأول من نوعه في دولة الإمارات، يهدف إلى توثيق إنجازات الأفراد الحاصلين على الجوائز المحلية والدولية والإنجازات المتمثلة بالمراكز الأولى «أوائل الإمارات» من الحاصلين على الأوسمة داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى الإنجازات الخارجية للجهات الحكومية وشبه الحكومية لتوثيق مراحل الإنجازات، وبث روح العطاء والانتماء والمشاركة الفعّالة مع المؤسسات ما يحقق الانسجام مع جمعيات النفع العام والمساهمة في توحيد جهود الحكومة في إبراز انشطة المؤسسات والأفراد بالمجتمع والاحتفاء بهم بعد أن رفعوا راية الإمارات عالياً في العديد من المحافل، لتأكيد مكانة دولة الإمارات وتفوقها في كثير من المجالات وتبوئها لمكانة عالمية مرموقة، وتعزيز العمل الوطني وإبراز المنجزات لدى الأجيال المقبلة.

مكانة

وأكد بن حم أن المشروع يستلهم آفاقه من برنامج العمل الوطني لدولة الإمارات، لترسيخ مفهوم المواطنة، وتقوية أواصر المحبة والألفة والتلاحم الهادفة لتوفير كل مقومات القيم الاجتماعية والثقافية، لمواصلة المنهج القائم على صون البيئة الاجتماعية، وأضاف أن السجل يعتبر مرجعاً توثيقياً مهماً للمؤسسات والأفراد مستقبلًا.

وأوضح أن السجل يحقق العنصر الأول من رؤية الإمارات في إبراز أهمية الصلات الاجتماعية القوية والحيوية، ونقل واقع الحياة العملية بالدولة، لجعل الإمارات من أفضل دول العالم، معبراً عن شكره لجميع الجهات المشاركة في المشروع، ومنها وزارة الخارجية والأرشيف الوطني التابع لوزارة شؤون الرئاسة، وبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، ومكتب برنامج أبوظبي للتميز، وبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، وبرنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي، وجائزة خليفة التربوية، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع.

تكاتف

ودعا بن حم الجهات المانحة للجوائز والجهات الحكومية وشبه الحكومية الحاصلة على جوائز خارج الدولة إلى التواصل مع جمعية «كلنا الإمارات»، مؤكداً أن نجاح المشروع مرتبط بدعم وتكاتف الجميع من مواطنين ومؤسسات.

"التواصل الاجتماعي"

يشمل مشروع «سجل الفخر» وسائل التواصل الاجتماعي وموقعاً إلكترونياً وتطبيقاً ذكياً باللغتين العربية والانجليزية والمشاركة في المعارض والمناسبات الوطنية، بالإضافة إلى توثيق مراحل مختلفة لمواضيع متنوعة وإصدارات نوعية توثيقية. ويعد المشروع إضافة جديدة لمبادرات وإنجازات جمعية «كلنا الإمارات»، التي تسعى من خلال استراتيجيها إلى تعزيز العمل الوطني، وتحفيز المواطنين على تحمل المسؤولية الوطنية، وتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات لرفعة الوطن ورفع رايته، وبما يتناسب مع المكانة المرموقة التي تحتلها دولة الإمارات على الصعيد العالمي.