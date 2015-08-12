محمد بن زايد: شهداؤنا حفروا أسماءهـم في ذاكرة الوطن وفي وجداننا وقلوبنا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن تضحيات شهدائنا ودماءهم الزكية كانت أبلغ رسالة بأننا لا نساوم على أمننا واستقرارنا وسلامة شعوبنا، وبأننا سنواجه بتعاون الأشقاء بكل حزم كافة المخططات والأطماع والتحديات المحيطة، مشدداً سموه على أن دولة الإمارات كانت وستظل وفية لمبادئ الأخوة العربية وستقف كعهدها دائماً إلى جانب الأشقاء في نجدتهم ونصرة قضاياهم العادلة وتتصدى معهم لكافة المخاطر والتهديدات التي تستهدف كيانهم وسيادتهم وسلامة الشعوب العربية.

وقال سموه: «إن فخر الإمارات يزيد ويعلو بأمهات وآباء وأسر تفتخر بأبنائها وترفع رؤوسها عالياً شامخة تزهو عزاً وشرفاً وحباً بما سطروه من أمجاد في ميادين البذل والعطاء والتضحية».

وأضاف: «إن التلاحم والتكاتف الذي يسود شعب الامارات وما يجمعه مع قيادته من ترابط وتماسك يبرهن للجميع مقدار الانتماء والولاء والحب الكبير الذي يحمله أبناء الامارات البررة في سبيل رفعة الوطن وإعلاء رايته خفاقة في ميادين العز والمجد ومراتب العلا والتقدم».

جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى منزل أسرة الشهيد خالد محمد عبدالله الشحي ومنزل أسرة الشهيد فاهم سعيد أحمد الحبسي اللذين استشهدا أثناء تأديتهما واجبهما الوطني ضمن القوات المشاركة في عملية «إعادة الأمل» للتحالف العربي للوقوف إلى جانب الشعب اليمني وحكومته الشرعية.

مواساة

والتقى سموه أبناء وعائلة الشهيدين وذويهما خلال الزيارة التي قام بها أمس إلى منزلي الأسرتين في مدينة رأس الخيمة ومنطقة السيح بالإمارة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تعازيه ومواساته لأفراد وذوي الأسرتين وتبادل معهم الأحاديث، مؤكدا لهم اعتزازه وفخره بما قدمه شهداء الوطن وشهداء الواجب.

وقال سموه أثناء حديثه لذوي الشهيدين: «إن الكلمات مهما بلغت مداها فلن تفي حقهما وحق إخوانهما الأبطال الذين نالوا قبلهم شرف الشهادة في ساحات العز والكرامة والمجد وحفروا أسماءهم في ذاكرة الوطن وفي وجداننا وقلوبنا جميعاً بما قدموه في سبيل واجبهم الوطني والإنساني»، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهمنا ويلهم أهاليهم وذويهم الصبر والسلوان.

رافق سمــــوه خــــلال الزيارة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان والدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة والفريق الركن جمعة أحمد البواردي المستشار العسكري لصاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.