باسكال مشعلاني تشعل مسرح مهرجان "جوهرة" المغربي

ألهبت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني جمهور مدينة الجديدة، من خلال سهرتها الناجحة التي أحيتها مؤخراً ضمن ليالي الدورة الخامسة لمهرجان "الجديدة".

وكانت باسكال قد سبق وعقدت مؤتمرها الصحافي وأجابت على كل أسئلة الصحافيين وعبرت لـ"سيدتي نت" عن سعادتها بلقاء الجمهور المغربي وإعجابها باللغة المغربية الدارجة، حيث كانت أول من عنّاها ولاقت استحساناً كبيراً، قبل أن تصبح الأغنية المغربية اليوم محط اهتمام عدد كبير من النجوم العرب.

وقالت باسكال إن ألبومها الجديد سيتضمن أغنية مغربية.

يذكر أن ليالي "المهرجان" كان قد أحياها كل من: سعيدة شرف، والشاب بلال، والاماراتي فاضل المزروعي.

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