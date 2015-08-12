نقابة الممثلين المصريين تنقذ حسن حسني بعد سخريته من المغربيات

بعد الجدل الكبير الذي خلّفته تصريحات الفنان المصري حسن حسني في مقطع فيديو نشر على اليوتيوب يشبّه فيه المغرب بـ"المطعم"، وبعد رفضه الإدلاء بتصريح عن الموضوع في برنامج الاعلامي وائل الابراشي، أعرب الممثلَ المصري أخيراً عن أسفه لما حدث، معبراً عن حبه للشعب المغربي.

وجاءت مشاعر الأسف التي أعرب عنها حسني خلال بيان صحفي صدر يوم أمس الأثنين من نقابة المهن التمثيلية المصرية، التي يترأسها الدكتور أشرف زكي، والتي اعتبرت ما راج في وسائل الإعلام مجرد "تصريحات تم تلفيقها على لسان حسني، في محاولة لتوريطه في شبهة السخرية من شعب المغرب الشقيق".

وفي نفس البيان، شددت نقابة المهن التمثيلية "أن ما تفوّه به الفنان حسن حسني حديث عابر لا يمثل أي تصريح، أو تلميح لأي معنى يجافي روح المحبة والود، والاحترام بين الأشقاء"، مبرزة أن حسني أعلن عن "أسفه لما تردد لإثارة البلبلة بين فناني مصر والمغرب" وفق تعبير النقابة الفنية.

وأكد حسني تباعاً لذات البيان، أن حبّه واحترامه لشعب المغرب الشقيق لا يقبل المزايدة أو التشويه، مشيراً إلى أن المواطن المصري لا يرد الخير بالإساءة"، مضيفا أنه "ليس من المنطقي أن يفسر أي كلام عادي على محمل سيء إلا من أصحاب النفوس الضعيفة صناع الضغينة".

وأشار الممثل المصري إلى أنه "قوبل في المغرب بكل حفاوة وتكريم، فهل يعقل أن يرد كل هذا بالتلويح بأي إساءة لهذا الشعب الكريم؟"، ويتساءل حسني الذي أعاد تأكيده على كامل احترامه وتقديره للشعب المغربي، شاكراً إياه على كل ما قدمه من كرم الضيافة وحسن اللقاء".

وأفادت نقابة المهن التمثيلية أنها تضم صوتها لصوت الفنان حسن حسني، مشيرة في هذا السياق إلى أن "فنانو مصر والمغرب لغة واحدة، وهوية واحدة، وجسد واحد"، قبل أن تشدد على أن "أية محاولة لتشويه هذه الحقيقة ستبوء بالفشل"، وفق تعبير كاتب البيان .

وكان قد انتشر تسجيل لحوار دار بين حسني وممثل سعودي شاب يدعى عبد المجيد الرهيدي، في مقطع صور على طريقة "سيلفي"، حيث خاطب الثاني الأول بقوله "يا حاج، أنا عايز أتزوج..تعبت، أتزوج وأطلع على المغرب آخذ شهر عسل"، ليرد عليه حسني "حد يروح مطعم ومعاه ساندويتش"، قبل أن ينخرط الممثل السعودي الشاب في ضحك هستيري.

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