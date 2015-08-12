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كيلي جينر تتلقى هدية بـ320 ألف دولار من حبيبها في عيدها الـ18

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حصلت النجمة الشهيرة Kylie Jenner على هدية مميّزة من حبيبها Tyga في عيد ميلادها الـ18، ثمنها 320 ألف دولار .

والهدية عبارة عن سيارة من نوع فيراري Ferrari 482 Italia، لونها أبيض.

ورصدت عدسات الباباراتزي صوراً لـ Kylie لحظة مغادرتها حفل عيد ميلادها، حيث فاجأها Tyga بالسيارة المزيّنة بالرباط الأحمر .

يذكر أنّ حفل عيد ميلاد Kylie Jenner جمع والدتها، نجمة تلفزيون الواقع Kris Jenner، بزوجها السابق، ووالد Kylie الذي تحوّل لامراة تُدعى Caitlyn Jenner، في صورة واحدة للمرة الأولى بعد التحوّل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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