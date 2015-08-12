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جنينة: قيادات أمنية تسعى لتشويه صورة عائلتى وأطالب "محلب" بتحقيق شفاف

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جنينة: قيادات أمنية تسعى لتشويه صورة عائلتى وأطالب "محلب" بتحقيق شفاف جنينة: قيادات أمنية تسعى لتشويه صورة عائلتى وأطالب "محلب" بتحقيق شفاف
قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن قيادات بجهات أمنية وقضائية تعمل على التخلص من شخصه، مشيراً إلى أنه علم من جهاز الأمن التابع للجهاز المركزى للمحاسبات منذ شهر أنه باقى له شهران ويغادر موقعه.

وأضاف "جنينة"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "العاشرة مساءً" المذاع عبر فضائية "دريم"، أن جهاز أمنى وراء تسريب معلومات شخصية عن عائلته لوسائل الإعلام بهدف تشويه صورتهم.

وطالب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، رئيس الوزراء ووزير الداخلية، بإجراء تحقيق شفاف فى تسريب هذه المعلومات دون إذن قضائى وأن يعلن للرأى العام نتائج التحقيق، واصفا الأمر بـ" التحريض العلنى ضد عائلته وجريمة يعاقب عليها القانون"، لافتاً إلى أن زوجته لها جذور فلسطينية وهى بالفعل تسافر إلى فلسطين بهدف صلة الرحم.

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