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القبض على مستشارة للرئيس الأمريكى شكت فى سلوك صديقها فحاولت قتله

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القبض على مستشارة للرئيس الأمريكى شكت فى سلوك صديقها فحاولت قتله القبض على مستشارة للرئيس الأمريكى شكت فى سلوك صديقها فحاولت قتله
ذكرت "nbc" الأمريكية أن "برافتا سينغلتارى" مستشارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما تم اعتقالها، أمس الثلاثاء، بعد محاولتها قتل صديقها الذى يعمل فى صفوف شرطة واشنطن مستخدمه سلاحه.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن "برافتا" تعمل كمسئولة الارتباط بين البيت الأبيض والكونجرس وأحد أكبر مستشارى الرئيس أوباما، اكتشفت أن صديقها يحتفظ بهاتف محمول سرى لم يبلغها عنه ما جعلها تعتقد بأنه يخونها فسحبت سلاحه وأطلقت النار باتجاهه.

ووفقا لبيان الادعاء الأمريكى، أرسلت المستشارة لصديقها رسالة قصيرة حثته فيها على ضرورة العودة إلى المنزل الكائن فى ضاحية "مالبورو" الراقية حتى يمارس معها الجنس، وبعد أن وصل إلى البيت تشاجرت معه وسألته عن المرأة التى يخونها معها، وبعد ذلك طلبت منه أن يغادر المنزل، فسار الاثنان باتجاه السيارة، وطلبت المستشارة منه حين صارت داخل السيارة أن ترى جهاز الهاتف، وحين رفض حاولت أن تسحب بالقوة حقيبته وأخذت الهاتف وكذلك مسدسه.

وتوجه صديقها راكضا إلى داخل المنزل متوسلا إياها أن تعيد سلاحه، لكنها طلبت منه أن يعطيها الرقم السرى للهاتف، وكان ذلك تحت تهديد السلاح وهى تصرخ قائلة "لقد علمتنى كيف استخدم هذا الشىء إياك أن تعتقد بأننى لن أستخدمه".

وحين أصر على رفض تسليمها كلمة السر ضغطت على الزناد وأطلقت الرصاص ما أجبر صديقها المرعوب على الفرار.

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مصر 365

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