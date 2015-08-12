رئيس الوزراء الليبى عبد الله الثنى يتقدم باستقالته من رئاسة الحكومة

ذكرت قناة ليبيا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، صباح الأربعاء، أن رئيس الوزراء الليبى عبد الله الثنى تقدم باستقالته من رئاسة الحكومة منذ قليل.

وتواجه الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثنى العديد من المشكلات فى عدة ملفات أبرزها الخبز والوقود وعدم تقديمها الدعم الكافى للجيش الليبى، واتهام ديوان المحاسبة لبعض وزرائها بالفساد.

وكان رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح قد صرح لـ"اليوم السابع" أن الحكومة ستمثل أمام البرلمان لمساءلتها حول التقارير المقدمة من قبل ديوان المحاسبة، مؤكدا أنه لن يتم الحكم علي أى عضو بالحكومة إلا بعد خضوعه للمسائلة.