بالفيديو.. هشام جنينة لـ"الإبراشى":"أنا خطر على فريد الديب واللى زيه"

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فى رده على تصريحات المحامى فريد الديب بأن:"هشام جنينه خطر على البلاد"،:" أنا خطر عليه وعلى اللى زيه.. الجهاز لا يفرق فى محاربة الفساد بين الوزير والغفير.. الفساد أخطر على البلاد من الإرهاب".

وأشار "جنينة"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "العاشرة مساءً" المذاع عبر فضائية "دريم"، إلى أن الجهاز كشف قضية اعتداء على المال العام بلغت 100 مليون جنيه تمثلت فى منح مكافأة لأعضاء مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وقوامه 17 عضو من بينهم وزراء سابقين وحاليين.

ونفى الشائعات التى تناقلها البعض بشأن فرحته فى استشهاد النائب العام المستشار هشام بركات، موضحا أنه أمر يثير السخرية كون علاقته بالشهيد كانت محل تقدير واحترام على مدى رحلته القضائية.