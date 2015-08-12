ماسكيرانو: المهارات الفردية ساعدتنا على اقتناص السوبر الأوروبي

(إفي): قال الأرجنتيني خابيير ماسكيرانو لاعب برشلونة الإسباني اليوم عقب تتويج فريقه بكأس السوبر الأوروبي بعد الفوز في مباراة مثيرة امتدت لوقت اضافي على سيفيليا بخمسة أهداف لأربعة إنه يشعر بالسعادة عقب الانتصار، ولكنه اعترف في نفس الوقت بأن فريقه ارتكب الكثير من الأخطاء.

وقال ماسكيرانو في تصريحات تليفزيونية "لقد تركنا سيفيليا يدخل المباراة مما وضع فرصة الفوز باللقب في خطر، بفضل الرب ساعدتنا المهارة الفردية للفوز بكأس السوبر الأوروبي".

وأضاف اللاعب "أتمنى أن يستمر بدرو في البرسا، إنه واحد من هؤلاء اللاعبين الذين يبدو كما لو كان سحرهم ساحر بعصاه من أجل هذه اللحظات، إنه مهاري جديدة ونشكر الرب على وجوده معنا".