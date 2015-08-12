محافظ سوهاج يستقبل وفد نادى الروتارى لتنظيم مشروعات تنموية بالمحافظة

استقبل الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج مساء أمس وفدا من نادي روتاري مصر ونادي روتاري سوهاج في زيارة للمحافظة بقاعة الاجتماعات الملحقة بمكتبه، تمهيدا للتنظيم والإشراف علي عدد من المشروعات الخدمية والتنموية داخل سوهاج.

وأوضح محافظ الإقليم أن نادي الروتاري يقوم بالإعداد لعقد مؤتمر للتوظيف بمحافظة سوهاج خلال الفترة القادمة ، كما يعد مشروعا لمحو الأمية ، بالإضافة إلي منحة ألمانية من نادي الروتاري الدولي لسوهاج بقيمة 500 ألف دولار لدعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق رئيس نادي روتاري التحرير بالقاهرة أن النادي وبالتنسيق مع محافظ سوهاج سيقوم بوضع برنامج زمني للكشف علي الأطفال لإكتشاف أمراض القلب وعلاجها ، كما نسعي إلي تحقيق السلام الداخلي والاجتماعي من خلال ايجاد فرص عمل للشباب من أبناء سوهاج.

وأضافت أن النادي يسعى للمشاركة في وضع سوهاج علي الخريطة السياحية وتعريف المواطنين بالأماكن الأثرية الموجودة بها ، فضلا عن تطوير إحدى القرى التي تعاني من نقص الخدمات لتصبح قرية نموذجية من خلال الاهتمام بالخدمات الصحية والتعليمية التي تقدم إلي أهالي القرية كما سيقوم النادي بزراعة 100 شجرة علي جانبي احد الطرق بسوهاج.