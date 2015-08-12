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مقتل 100 مسلح من جماعة الشباب خلال اشتباكات مع بعثة الاتحاد الافريقى

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مقتل 100 مسلح من جماعة الشباب خلال اشتباكات مع بعثة الاتحاد الافريقى مقتل 100 مسلح من جماعة الشباب خلال اشتباكات مع بعثة الاتحاد الافريقى
أعلنت بعثة الاتحاد الافريقى فى الصومال (أميصوم) اليوم الثلاثاء أن قرابة 98 من مقاتلى حركة الشباب المتطرفة لقوا حتفهم خلال قتال مع البعثة فى الصومال.

وأفادت تقارير بأن مروحيات عسكرية شاركت فى الهجمات على مواقع حركة الشباب فى المنطقة.

وقال عبد الرحمن ديمبيل القائد الاقليمى للبعثة إنه تم أيضا تحرير العديد من القرى من سيطرة حركة الشباب خلال عمليات عسكرية منذ يوم الجمعة الماضية.

ولم يكشف ديمبيل عن حجم الخسائر فى صفوف قوة حفظ السلام الافريقية.

كما أفادت تقارير محلية بأن بعثة أميصوم تتألف من فرقة اثيوبية تدعمها مروحيات وقوات صومالية.

وعلى الجانب الآخر، قال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم حركة الشباب لإذاعة "الأندلس" الموالية للمتمردين أن الإسلاميين قتلوا أكثر من 20 جنديا إثيوبيا فى معركة واحدة فقط.

وأضاف المتحدث باسم الاسلاميين أن عددا من جنود الحلفاء قتلوا أيضا فى معارك أخرى.

وكانت بعثة الاتحاد الإفريقى قد قالت الشهر الماضى إنها ستشن هجمات للإطاحة بحركة الشباب من المناطق التى لا تزال تحت سيطرتها فى وسط وجنوب البلاد.
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