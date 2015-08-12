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وزير الخارجية الايرانى يلتقى رئيس الوزراء اللبنانى للمرة الأولى

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وزير الخارجية الايرانى يلتقى رئيس الوزراء اللبنانى للمرة الأولى وزير الخارجية الايرانى يلتقى رئيس الوزراء اللبنانى للمرة الأولى
التقى وزير الخارجية الايرانى محمد جواد ظريف الثلاثاء فى بيروت للمرة الاولى رئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام وبحث معه التطورات فى المنطقة.

وقال ظريف فى مؤتمر صحافى اعقب لقاءه سلام الذى استمر نحو 35 دقيقة "نثمن الدور الكبير الذى لعبه شخص دولة رئيس مجلس الوزراء فى لبنان لتوفير الامن ولمكافحة التطرف والارهاب ولخلق التعاون".

ولم يوضح الوزير مضمون المحادثات، لكن المتحدثة باسمه مرضية افخم كانت صرحت فى وقت سابق بان جولة ظريف الاقليمية ستبدأ "بزيارة لبيروت لمناقشة المسائل الثنائية والأحداث فى المنطقة وازمة الارهاب والتطرف"، فى تصريحات نقلتها وكالة الانباء الايرانية الرسمية.

وأضافت أن الوزير الايرانى سيبحث خلال "هذه الجولة خطة ايران الجديدة للمساعدة فى تسوية المشكلة السورية".

وخلال مؤتمره الصحافى الذى نقلت وقائعه قناة المنار التابعة لحزب الله المتحالف مع ايران، لم يتطرق ظريف مباشرة إلى النزاع السورى، لكنه شدد على اهمية التنسيق بين طهران وبيروت فى مسائل "السلام والاستقرار فى المنطقة".

وينتقل ظريف إلى سوريا الاربعاء.

وتطرق الوزير الايرانى ايضا إلى الانقسامات بين السياسيين اللبنانيين على خلفية النزاع فى سوريا، وقال "ليس اليوم يوم المنافسة والتنافس فى لبنان، ولا بد أن يكون التنافس لاعمار لبنان".

وأورد مسئول حضر الاجتماع بين ظريف وسلام أن الجانبين تطرقا ايضا إلى الشغور فى منصب الرئاسة اللبنانية المستمر منذ اكثر من عام.

وسيلتقى ظريف الاربعاء وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل ورئيس مجلس النواب نبيه برى.
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