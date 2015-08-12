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السودان يستدعى الملحق العسكرى الليبى احتجاجا على ايواء متمردى دارفور

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السودان يستدعى الملحق العسكرى الليبى احتجاجا على ايواء متمردى دارفور السودان يستدعى الملحق العسكرى الليبى احتجاجا على ايواء متمردى دارفور
أعلن المتحدث باسم الجيش السودانى الثلاثاء أن السودان استدعى الملحق العسكرى فى سفارة الليبية المعترف بها دوليا للاحتجاج على استقبالها فى الأراضى التى تسيطر عليها متمردين من منطقة دارفور.

وقال العقيد الصوارمى خالد سعد فى تصريح مكتوب تلقته فرانس برس "قامت القوات المسلحة باستدعاء الملحق العسكرى الليبى على خلفية ايواء حكومة طبرق لمتمردى حركة منى مناوي"، وأضاف سعد أن الجيش السودانى أبلغ الملحق العسكرى "احتجاجه ورفضه التام لهذا السلوك من حكومة طبرق والذى يعتبر تدخلا فى الشأن الداخلى السوداني".

ويقاتل متمردو حركة منى مناوى الحكومة السودانية فى اقليم دارفور غرب البلاد والمحاذى لليبيا منذ عام 2003، وأكد سعد انه يتم تدريب قوات مناوى على الأراضى الليبية للقتال إلى جانب قوات اللواء خليفة حفتر التى تقاتل الإسلاميين.

وكان اللواء حفتر عين فى أبريل الماضى قائدا عاما لجيش الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، ومنذ الاطاحة بنظام معمر القذافى العام 2011 تعيش ليبيا حالة من عدم الاستقرار فى ظل وجود برلمانين وحكومتين تتنازعان السلطة ومجموعات مسلحة تتقاتل من اجل السلطة.

ووصف سعد الأمر بأنه "يهدد الأمن فى دارفور"، لكن حركة تحرير السودان جناح منى مناوى نفت أى وجود لها داخل الأراضى الليبية، وقال المتحدث باسمها عبد الله مرسال عبر الهاتف من اوغندا لفرانس برس "هذه اخبار غير صحيحة، ليس لدينا وجود فى ليبيا، نحن موجودون فى دارفور والحكومة تعرف ذلك".
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مصر 365

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