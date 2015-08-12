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مصادر: الاتفاق على هدنة 48 ساعة فى 3 بلدات سورية

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مصادر: الاتفاق على هدنة 48 ساعة فى 3 بلدات سورية مصادر: الاتفاق على هدنة 48 ساعة فى 3 بلدات سورية
قالت مصادر قريبة من المفاوضات فى وقت مبكر اليوم الأربعاء إنه جرى الاتفاق على وقف لإطلاق النار لمدة 48 ساعة بين قوات المعارضة السورية من جهة والجيش السورى وحزب الله اللبنانى من جهة أخرى فى مدينة الزبدانى الخاضعة لسيطرة المعارضة وقريتين شيعيتين فى محافظة إدلب.

وأضافت المصادر أن وقف إطلاق النار من المقرر أن يبدأ فى الساعة السادسة صباحا، وستستمر المفاوضات بين الجانبين على موضوعات أخرى.

وقادت المفاوضات من جانب المعارضة حركة أحرار الشام الإسلامية حليفة جبهة النصرة جناح تنظيم القاعدة فى سوريا.
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