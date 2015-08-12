أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصطفى بكرى على"العاصمة" :"حمزاوى مكانه مزبلة التاريخ وآخره 200 صوت"

Google+ Print
مصطفى بكرى على"العاصمة" :"حمزاوى مكانه مزبلة التاريخ وآخره 200 صوت" مصطفى بكرى على"العاصمة" :"حمزاوى مكانه مزبلة التاريخ وآخره 200 صوت"
علق مصطفى بكرى، الكاتب الصحفى على مقال لعمرو حمزاوى يستدعى فيه الغرب للتدخل فى الشأن الداخلى، بأنه لا يلوم الكاتب السياسى عمرو حمزاوى على ما يكتبه، لكنه يلوم من يسمح له بالكتابة، قائلا: "هؤلاء مكانهم مزبلة التاريخ، وحمزاوى لن يحصل على 200 صوت لو خاض الانتخابات البرلمانية المقبلة".

وأضاف "بكرى" فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على قناة "العاصمة"، مع الإعلامي سيد على، مساء الثلاثاء: إن "عمرو حمزاوى كان مجرد أداة فى يد جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن فشل عصام سلطان فى الترويج لقانون العزل، استخدمه الإخوان للترويج لأهدافهم ومصالحهم".

وأوضح أن من يقف ضد النظام فى هذه الظروف، إنسان لا يمكن التعامل مع ما يكتبه على أنه رأى آخر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365