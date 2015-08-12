مصطفى بكرى على"العاصمة" :"حمزاوى مكانه مزبلة التاريخ وآخره 200 صوت"

علق مصطفى بكرى، الكاتب الصحفى على مقال لعمرو حمزاوى يستدعى فيه الغرب للتدخل فى الشأن الداخلى، بأنه لا يلوم الكاتب السياسى عمرو حمزاوى على ما يكتبه، لكنه يلوم من يسمح له بالكتابة، قائلا: "هؤلاء مكانهم مزبلة التاريخ، وحمزاوى لن يحصل على 200 صوت لو خاض الانتخابات البرلمانية المقبلة".

وأضاف "بكرى" فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على قناة "العاصمة"، مع الإعلامي سيد على، مساء الثلاثاء: إن "عمرو حمزاوى كان مجرد أداة فى يد جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن فشل عصام سلطان فى الترويج لقانون العزل، استخدمه الإخوان للترويج لأهدافهم ومصالحهم".

وأوضح أن من يقف ضد النظام فى هذه الظروف، إنسان لا يمكن التعامل مع ما يكتبه على أنه رأى آخر.