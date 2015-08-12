بالأسماء.. ننشر قرار الرئيس بتعيينات هيئة قضايا الدولة

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعيين 135 نائبا لرئيس هيئة قضايا الدولية كل من وكلاء الهيئة، والمادة الثانية بتعيين 123 وكيلا لهيئة قضايا الدولة كل من المستشارين بالهيئة.

وتضمنت المادة الثالثة المنشورة عبر الجريدة الرسمية، بتعيين 107 مستشارين بالهيئة كل من المستشارين المساعدين من الفئة "أ" بالهيئة، والمادة الرابعة بتعيين 103 مستشارين مساعدين من الفئة "أ" بالهيئة كل من المستشارين المساعدين من الفئة "ب" بالهيئة.

وجاءت المادة الخامسة، بتعيين 162 مستشارا مساعدا من الفئة "ب"بالهيئة كل من النواب بالهيئة، والمادة السادسة بتعيين 78 نائبا بالهيئة كل من المحامين بالهيئة، والمادة السابعة بتعيين 290 محاميا بالهيئة كل من المندوبين بالهيئة.

وأضافت المادة الثامنة، بتعيين 272 مندوبا بالهيئة كل من المندوبين المساعدين بالهيئة، وينشر "اليوم السابع"، أسماء تعيينات هيئة قضايا الدولة المنشورة عبر الجريدة الرسمية.