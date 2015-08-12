أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالأسماء.. ننشر قرار الرئيس بتعيينات هيئة قضايا الدولة

Google+ Print
بالأسماء.. ننشر قرار الرئيس بتعيينات هيئة قضايا الدولة بالأسماء.. ننشر قرار الرئيس بتعيينات هيئة قضايا الدولة
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعيين 135 نائبا لرئيس هيئة قضايا الدولية كل من وكلاء الهيئة، والمادة الثانية بتعيين 123 وكيلا لهيئة قضايا الدولة كل من المستشارين بالهيئة.

وتضمنت المادة الثالثة المنشورة عبر الجريدة الرسمية، بتعيين 107 مستشارين بالهيئة كل من المستشارين المساعدين من الفئة "أ" بالهيئة، والمادة الرابعة بتعيين 103 مستشارين مساعدين من الفئة "أ" بالهيئة كل من المستشارين المساعدين من الفئة "ب" بالهيئة.

وجاءت المادة الخامسة، بتعيين 162 مستشارا مساعدا من الفئة "ب"بالهيئة كل من النواب بالهيئة، والمادة السادسة بتعيين 78 نائبا بالهيئة كل من المحامين بالهيئة، والمادة السابعة بتعيين 290 محاميا بالهيئة كل من المندوبين بالهيئة.

وأضافت المادة الثامنة، بتعيين 272 مندوبا بالهيئة كل من المندوبين المساعدين بالهيئة، وينشر "اليوم السابع"، أسماء تعيينات هيئة قضايا الدولة المنشورة عبر الجريدة الرسمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365