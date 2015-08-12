"الصحة": 93% نسبة شفاء 130 ألف مريض تلقوا علاج فيروس C بـ"سوفالدى"

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن 130 ألف مريض تلقوا علاج فيروس C بعقار سوفالدى على مستوى مصر وتم شفاء 93% منهم، مؤكدا أن تكلفة علاج المريض الواحد على نفقة الدولة من المرض 10 آلاف جنيه.

وأضاف عبد الغفار، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن الدولة تنفق أمولا طائلة لجلب علاج فيروس C لتقديمه للمواطنين مدعما، مضيفا أنه تم استلام 81 وحدة صحية من الإمارات لخدمة المرضى .

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