"الصحة": 93% نسبة شفاء 130 ألف مريض تلقوا علاج فيروس C بـ"سوفالدى"

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن 130 ألف مريض تلقوا علاج فيروس C بعقار سوفالدى على مستوى مصر وتم شفاء 93% منهم، مؤكدا أن تكلفة علاج المريض الواحد على نفقة الدولة من المرض 10 آلاف جنيه.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- نقابة الأطباء تخاطب الصحة والتنظيم والإدارة بعد خصم 75% من رواتب أعضائها
>
وأضاف عبد الغفار، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن الدولة تنفق أمولا طائلة لجلب علاج فيروس C لتقديمه للمواطنين مدعما، مضيفا أنه تم استلام 81 وحدة صحية من الإمارات لخدمة المرضى .
>- نقابة الأطباء تخاطب الصحة والتنظيم والإدارة بعد خصم 75% من رواتب أعضائها
>