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جنينة يطلب فحص المخصصات المالية لنادى القضاة خلال "رئاسة الزند"

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جنينة يطلب فحص المخصصات المالية لنادى القضاة خلال "رئاسة الزند" جنينة يطلب فحص المخصصات المالية لنادى القضاة خلال "رئاسة الزند"
طالب المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بتفعيل دور الجهاز فى الرقابة المالية على مخصصات نادى القضاة، خلال فترة رئاسة المستشار أحمد الزند له.. لافتاً إلى خضوع الأندية للرقابة المالية من قبل المركزى للمحاسبات "حق قانونى للجهاز".

وأضاف "جنينة"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع عبر فضائية "دريم"، قائلاً: "لا يوجد ثأر شخصى بينى وبينه لا هو قتل ليا قتيل ولا أنا.. الموضوع أبسط من كدا وأنا قاض قبل ما أكون رئيس جهاز.. أنا ضد أن يتصيد شخص أو مؤسسة أو ناد على القانون حتى لو كان هذا الشخص قاضيا أو مستشارا جليلا".


>- "المركزى للمحاسبات": لا صحة لاستدعاء المستشار هشام جنينة من قبل الرئاسة
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