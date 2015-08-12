بالفيديو.. هشام جنينة: "من الواضح إنى دمى تقيل أوى على المستشار الزند"

علق المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، على تصريحات المستشار أحمد الزند، وزير العدل، التى يتوقع فيها رحيله خلال شهر.. قائلاً: "لوح فى تصريحات صحفية فى أكثر من مناسبة إلى أن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات هيرحل بعد 3 أيام أو بعد شهر.. من الواضح إن دمى تقيل عليه.. هو مستغرب أنى قاعد".

وأضاف "جنينة"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع عبر فضائية "دريم"، أنه لا أحد يستطيع الضغط على القيادة السياسية من أجل وضع تشريع معين لهدف شخصى، وتابع: "حاشا لله أن يكون هذا قصدى كل ما أقصده هو أن أى مسئول فى موقع يسن القوانين تهدف للصالح العام للبلاد.. ويجب تطبيق القانون على القمة قبل القاع".

ولفت رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إلى أن جماعة الإخوان كانت تصدر قوانين خلال حكمها للبلاد بهدف إقصاء أشخاص بعينهم.

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