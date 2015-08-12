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هشام جنينة:"راتبى 23 ألف جنيه وأستقيل حال فقد القيادة السياسية ثقتها بى"

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هشام جنينة:"راتبى 23 ألف جنيه وأستقيل حال فقد القيادة السياسية ثقتها بى" هشام جنينة:"راتبى 23 ألف جنيه وأستقيل حال فقد القيادة السياسية ثقتها بى"
قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إنه سيتقدم بالاستقالة من منصبه فور شعوره أن القيادة السياسية بالبلاد لا تثق بعمله، مضيفا: "أنا لست طامعا فى كرسى أو سلطةـ وقلت ذلك فى أيام حكم الإخوان عندما حاصروا المحكمة الدستورية.. هشام جنينة لا يحتاج إلى قانون حتى يرحل من منصبه.. أنا لا أعمل لحساب نظام، كل حرصى رضا الله وضميرى وألا أخرق القانون".

وأضاف "جنينة"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع عبر فضائية "دريم": "ما يهمنى صالح الدولة أما صالح الأشخاص فأنا لا أتكسب فى هذا المكان كون أصدقائى ممن يعمل فى القضاء الآن يتقاضون راتبا أعلى منى.. فراتبى 23 ألف جنيه".


>- هشام جنينة: "من الواضح إنى دمى تقيل أوى على المستشار الزند"
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