موجز الصحافة المحلية.. النيابة تحاصر جمال وعلاء مبارك فى قضية البورصة

تناولت الصحف المحلية عددا من الأخبار المهمة، التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان "النيابة تحاصر جمال وعلاء مبارك فى قضية البورصة"، حيث قــررت محكمــة جنايات القاهرة برئاســة المستشــار عبدالعزيز عيانــة، المنعقــدة بأكاديميــة الشــرطة أمس، تأجيــل القضية المعروفــة إعلاميــا بـ"التلاعب بالبورصــة"، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأســبق حسنى مبارك،و7 متهمين آخريــن من كبار رجــال الأعمال، بارتــكاب مخالفــات بيع البنك الوطنــى المصرى، لجلســة 10 أكتوبر المقبل، لســماع مرافعة الدفاع.

وبدأ ممثل النيابة فــى المرافعة قائلا: إن للمحكمة دينا للنيابــة بــأن تكون مرافعتها فــى نطاق الدعــوى دون أن تمس باغيا أو ظالما كرامة الإنسان،وسرد وقائع الدعوى بأن المتهمين مسـئؤولون ورجال أعمال وضعــوا المال نصــب أعينهم ونصبوا شباكهم، معتقدين أن يد القانون لن تمسهم،وأن االله لا يراهم، ولكن شبكة الفساد والإفساد تم كشفها.

وقالت صحيفة "الأهرام" إن رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب ، أكد أن الحكومة سوف تقدم تقريرا متكاملا للرئيس عبدالفتاح السيسى، عن تنمية واستصلاح المليون فدان، يتضمن إجمالى المساحات التى ستدخل المشروع وأماكنها، ومصدر المياه بهذه المناطق، إضافة إلى عمليات التمويل اللازمة، لبناء مجتمع تنموى متكامل فى هذه المناطق الجديدة، لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وعلمت "الأخبار" أن الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى إلى روسيا ستتم يومى 26 و27 أغسطس الجارى.

وقالت مصادر دبلوماسية لـ"الأخبار" إن الرئيس السيسى سيعقد قمة مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين وسيتم خلالها استعراض جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها فى مختلف المجالات والوصول بها إلى مستويات أرحب من التعاون الاستراتيجى بين البلدين، كما ستبحث المشروعات الروسية التى ستنفذها فى قناة السويس الجديدة فى إطار مشروع تنمية القناة ومنها إقامة منطقة صناعية بمحور القناة وبعض المشروعات الاخرى يأتى على رأسها إقامة محطة الضبعة النووية واتفاقية التعاون الجمركى ومنطقة التجارة الحرة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وعلى رأسها مكافحة الإرهاب فى المنطقة بعد تنامى الجماعات المسلحة، كذلك الأزمة فى سوريا وليبيا والعراق واليمن وجهود دفع عملية السلام .

وأوضحت صحيفة "المصرى اليوم"، أن عدة مناطق فى القاهرة والجيزة والمحافظات شهدت انقطاع التيار الكهربائى صباح أمس تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة ما تسبب فى زيادة معاناة آلاف المواطنين، فيما أعلنت وزارة الصحة فى بيان أمس وفاة 19 مواطناً وإصابة 92 آخرين بسبب ارتفاع درجة الحرارة على مستوى الجمهورية ليرتفع إجمالى أعداد الوفيات إلى 40 شخصاً و158 مصاباً.

وعلمت "الشروق" من مصادر قضائية وحكومية أن اللجنة العليا للانتخابات ستدعو الناخبين نهاية الشهر الحالى خصوصاً بعد مرور الذكرى الثانية لفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة لانتخابات أعضاء مجلس النواب مشيرة إلى أن فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون فى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر كحد أقصى، موضحة أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة تعقد اجتماعاً خلال ساعات لمناقشة هذا الموضوع.

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