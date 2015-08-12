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"الوزراء"يوصى "المالية" بسرعة إنهاء إجراءات تطبيق كادر الدعاة نهاية أغسطس

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"الوزراء"يوصى "المالية" بسرعة إنهاء إجراءات تطبيق كادر الدعاة نهاية أغسطس "الوزراء"يوصى "المالية" بسرعة إنهاء إجراءات تطبيق كادر الدعاة نهاية أغسطس
أكد مصدر مطلع، أن مجلس الوزراء وجه خطابا رسميا لوزارة المالية، يوصى بسرعة إنهاء الإجراءات لتطبيق كادر الدعاة الذى وافق عليه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وذلك لتحسين أحوالهم لتفرغهم للعمل الدعوى.

وقال المصدر، لـ"اليوم السابع"، إن مخاطبات الأوقاف والمالية لإنهاء خطة تطبيق كادر الدعاة قطعت شوطا كبيرا فى الإجراءات الخاصة بقاعدة بيانات الدعاة التى يستعين بها الطرفان فى تطبيق الكادر، حيث تنهى أعمالها نهاية شهر أغسطس.

فيما أكدت وزارة الأوقاف على لسان المحاسب أحمد عبد الهادى، رئيس قطاع الخدمات المركزية بديوان عام وزارة الأوقاف، أن القطاع على تواصل دائم مع وزارة المالية، وأن العمل يجرى على قدم وساق لسرعة إنهاء كادر الأئمة والعمل على تحسين أوضاعهم المالية، وأن فريقى العمل بالوزارتين يتعاونان فى ذلك تعاونًا إيجابيًا ومثمرًا.

وقال الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن وزير الأوقاف تقدم بمذكرة رسمية بشأن تطبيق كادر الدعاة إلى مجلس الوزراء وجرى مناقشتها الأسبوع الماضى.

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