بالفيديو والصور.. ميسى يبكى واللاعبون يحتفلون بالكأس الخامسة

احتفل نجوم فريق برشلونة بالفوز بكأس السوبر الأوروبى، للمرة الخامسة فى تاريخ النادى، بعدما تمكنوا من الفوز على إشبيلية بخمسة أهداف مقابل أربعة، فى مباراة مثيرة للغاية، شهدت اللجوء لشوطين إضافيين عقب انتهائها بتعادل الفريقين بأربعة أهداف لمثلها.

صعد اللاعبون للمقصورة الرئيسية فى ملعب "بوريس بايتشادزه دينامو"، لتسلم كأس البطولة من ميشيل بلاتينى رئيس الاتحاد الأوروبى لكرة القدم، وظهرت الفرحة الشديدة على وجوههم خاصة وأنها البطولة الرابعة للفريق خلال الموسم الحالى.

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برشلونة بطلا لكأس السوبر الأوروبى



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ألعاب ورقية فى تتويج البارسا باللقب



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ليونيل ميسى وبكاء الفرح



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لويس سواريز يحمل كأس السوبر



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قبلة من بيدرو الحاسم لكأس السوبر



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لقطة طريفة من دانى ألفيس احتفالا بالفوز



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تحية ميسى لجماهير البارسا



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كلاوديو برافو يحمل كأس البطولة



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دانى ألفيس يلوح بعلامة النصر



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الكابتن أندريس إنييستا يحمل كأس السوبر الأوروبى