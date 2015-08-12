"القوى العاملة": ندرس منح اجازة للموظفين فى أيام ارتفاع درجات الحرارة

قال هيثم سعد الدين، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة والهجرة، إن قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 لا يسمح بإعطاء إجازة لموظفى الدولة فى الأيام التى ترتفع بها درجات الحرارة، لافتا إلى أن وزيرة القوى العاملة الدكتورة ناهد عشرى وعدت بدراسة مواد القانون الخاصة باستمرار الموظف فى مكان عمله حتى فى الأيام التى ترتفع بها درجات الحرارة.

وأضاف سعد الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو عبد الحميد فى برنامج " البيت بيتك " على قناة ten ، أن وزيرة القوى العاملة بدأت بالفعل فى دراسة هذا الأمر من اليوم، موضحا أنه لن يتم انتظار تعديل القانون لإحداث هذه الإجراءات لوقاية العاملين خاصة الذين يتعرضون لأشعة الشمس بشكل مباشر أثناء أدائهم عملهم فى هذه الظروف الصعبة.