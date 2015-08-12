محافظ أسوان يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية

اعتمد محافظ أسوان مصطفى يسرى إعلان نتيجة الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية وبلغت نسبة نجاح الشهادة الابتدائية 92 % ، فيما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية 63.8 %.

وأكد محافظ أسوان إنهاء أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة لرفع كفاءة المدارس، مع تحقيق الاستقرار للمعلم بإنهاء عملية التوزيع والانتقالات والانتدابات بين المدارس بما يحقق الصالح العام للعملية التعليمية.

وبالنسبة لإجمالي عدد المتقدمين لأداء الامتحانات فى الشهادة الإبتدائية وصل إلى 5685 طالب وطالبة حضر منهم 4816 طالبا وطالبة ونجح منهم 4436 طالبا وطالبة ، فيما وصل عدد المتقدمين في الشهادة الإعدادية إلي 6828 طالبا وطالبة ، حضر منهم 5820 طالبا وطالبة ونجح منهم 3718 طالبا وطالبة .

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