ضبط سائق صدم رئيس قسم الانضباط العسكرى بمديرية أمن البحر الأحمر

>تمكنت مباحث مديرية أمن البحر الأحمر بالاشتراك مع وحدة مباحث قسم شرطة ثان الغردقة من ضبط سائق السيارة التي اصطدمت برئيس قسم الانضباط العسكري بمديرية أمن البحر الاحمر.

وتبين أن قائد السياره يدعي عمر. أ. ح 37 سنة صاحب ورشة ديكو سيارات بشارع السلام بمدينة الغردقة وكان يقود سيارة BMW موديل 78 وأثناء اتجاهه من منطقة الدهار بطريق النصر اصطدم بالعقيد مصطفي الشايب رئيس قسم الانضباط العسكري بمديرية أمن البحر الأحمر وتحديدا امام مكتب بريد الغردقة الرئيسي.

وتم نقل العقيد لمستشفي الغردقة العام ولم تمض ساعات قليله حتي لقي مصرعه داخل المستشفي متأثرا بجراحة وشيع جثمانه من مستشفي الغردقة العام بحضور قيادات المديرية الي مسقط رأسه بالقاهرة مساء اليوم.