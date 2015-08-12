توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 2015/8/12

برج الحمل

يوم الأربعاء 2015/8/12>مواليد برج الحمل لا يحسنون التعاملات المادية ومعظمهم يقع فى ضائقة مالية مرة أو مرتين على الأقل فى حياتهم، وهو كثير الاستدانة ولكنه فى نفس الوقت يحاول ردها بكل السبل الممكنة ولا يتنساها أبدًا، هذا الرجل صاحب أحلام وطموحات متعددة وله أفكار مختلفة وجديدة تجعله يفكر طوال الوقت.

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برج الثور

يوم الأربعاء 2015/8/12>الكوكب المؤثر على رجال برج الثور هو كوكب الزهرة الذى يضفى عليهم العند والتعنت فى الرأى فتجده متحجرًا صلبًا فى رأيه ولا يتزحزح عنه مهما طالبته بذلك، وهذا العند ممكن أن يؤثر على أدائه فى العمل بشكل مباشر ويؤثر فى علاقاته الاجتماعية والأسرية، لكنه فى نفس الوقت إنسان هادى يعشق الهدوء فى منزله، الحجر المؤثر هو حجر الياقوت الأزرق، يعتبر منزله قلعة ولا يعطى الفرصة لأى أحد مهما كان أن يقتحم عليه هدوءه.

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برج الجوزاء يوم

الأربعاء 2015/8/12>هذا الرجل صاحب قدرات متعددة ومتنوعة، ولكن يعيبه عدم قدرته على الصبر وإنجاز الأشياء بسرعة فهو متسرع فى قراراته، وتسرعه يجعله يستغنى عن كل ما هو مهم وقديم فى الحياة فى مقابل الحياة المعاصرة، لكنه بعد ذلك يشعر بالندم وخسارته لكل ما هو جيد ومفيد، مولود برج الجوزاء يحب أصدقاءه وله صداقات عديدة لكنه يختار صديقا واحدا يفضله عن باقى الأصدقاء

حظك اليوم

برج الأسد

يوم الأربعاء 2015/8/12>صاحب خيال واسع وموهبة خلاقة، يعشق كل ذكرياته ويحتفظ بها لنفسه ويحكيها فى كل جلساته ويضيف عليها من مشاعره الفياضة الكثير، هذا الرجل يميزه أنه إذا أخطأ اعتذر عن هذا الخطأ سواء فى مكان العمل أو فى علاقاته مع البشر وأهم مميزاته أنه لا يكرر الخطأ مرتين، مولود برج السرطان سمات وجهه معبرة عن الموضوع الذى يتحدث عنه، ولكنه يتحكم فى هذه القسمات والتعبيرات حسب الحالة التى يكون عليها.>حظك اليوميوم الأربعاء 2015/8/12>أصحاب برج الأسد من الرجال والنساء فى أحيان كثيرة يكونون بلا عواطف تذكر، وتمثل العواطف لهم عدوًا واضحًا، فهم يستطيعون السيطرة على كل المشاكل التى تواجههم، ولكن هم أمام الصدمات العاطفية أقرب ما يكون إلى الإنسان الهش الذى لا يستطيع الصمود أمامها، ولذلك عليهم التأنى وعدم الاندفاع خصوصًا أن أصحاب هذا البرج لهم بصيرة يمكن أن يعرفوا من خلالها الأخطاء التى يمكن أن يقوا فيها مستقبلاً، ولكنهم فى غير ذلك أشخاص طبيعيين ويمكن أن يصلوا إلى المثالية.

حظك اليوم

يوم الأربعاء 2015/8/12>من الصفات الجميلة لصاحب برج العذراء هى الرقة والضعف، وهو إنسان مسالم يحب العيش فى هدوء وسكينة مهما كانت الضغوط، يختار كل شيء فى حياته بعناية فائقة، معروف عنه الترتيب والعناية بالمظهر والنظافة الفائقة فى كل شىء، ويحب الترتيبات الجيدة لأى شىء يقوم به ولا يترك أى أمور للصدفة، ولكنه على الجانب الآخر يعيش على أرض الواقع ولا يحب الأحلام والعيش على الأوهام.

حظك اليوم

برج الميزان

يوم الأربعاء 2015/8/12>رجال برج الميزان مفضلون لدى المرأة فهى تبحث عنه وتختاره من بين كل الرجال، فإذا وجدت امرأة شريكها من برج الميزان فأنه تتمسك به وتعتبره هدية الله لها، ويكفى صوته وحنانه واهتمامه بشريكته حتى تكن له نفس المشاعر وأكثر، وهو دائمًا ما يعمل على انصهار أحلامه لتكون أحلامك والعكس، ولكن ما يعيبه هو التردد ولذلك فأن قراراته تكون بطيئة بعض الشىء.

حظك اليوم

يوم الأربعاء 2015/8/12>فى وقت واحد نجد التناقض الواضح لدى رجال هذا البرج فى نفس الوقت نجد أن رجل برج العقرب يمثل الخير والشر فى نفس الوقت، ويمكن أن يكون ذلك ناتجًا من طبيعته المائية وتأثره بكوكب المريخ اله الحرب، هو يسعى لامتلاك كل ما يخصه حتى النجاح أيضًا لذلك عليه التحكم فى هذه المشاعر ومعالجتها وهو مستقل.

حظك اليوم

برج القوس

يوم الأربعاء 2015/8/12>هو صاحب كاريزما فى أى مكان يعمل به أو يكون فيه فى العمل أو العمل العام أو الأسرة، وسهامه دائما ما تكون واضحة وصائبة، لكن يعيه سرعة الغضب الذى من الممكن أن يؤثر على علاقاته مع الناس وخصوصا العلاقات العاطفية، ومن أهم مميزاته الكرم.

حظك اليوم

برج الجدى

يوم الأربعاء 2015/8/12>هذا الرجل يقدر ويحترم العائلة وتقاليدها مهما كانت ولذلك هو سعيد مع أهل زوجته لأنه يقدر هذه الرابطة، والرجال والنساء على حد سواء أصحاب هذا البرج يقدرون صلة الرحم، الحق فى الحياة لكل الكائنات على وجه الأرض هو ما يحرك هذا الرجل، كما أن الحكمة التى يتحلى بها تجعله متفوقا على كل اقرانه سواء على مستوى العمل والأسرة، ولكن هم من معتادى الخوف والكآبة.

حظك اليوم

يوم الأربعاء 2015/8/12>صاحب كم كبير من العلم والعرفة، يؤثر كوكب أورانوس بقدرة تركيز أكبر تجعله قادرًا على التقاط ما يدور حوله، كما أنه له القدرة على خوض المجهول وله حدس يستطيع من خلاله أن يستشرف المستقبل ويرسم الخطط على هذا الأساس.

حظك اليوم

يوم الأربعاء 2015/8/12>هذا الرجل يمتلك حاسة سادسة تمكنه من توقع الأشياء المستقبلية على أساس ما هو موجود على الأرض، وهو حالم ويحاول أن يحقق أحلامه بأى شكل، وهو يتميز بتناقضاته التى يمكن أن تتغير فى نفس اليوم عدة مرات، ويستطيع أن يكيف نفسه على أى شىء يريده.