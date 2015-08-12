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بوش: تقاعس «كلينتون» وراء ظهور “داعش”

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بوش: تقاعس «كلينتون» وراء ظهور “داعش” بوش: تقاعس «كلينتون» وراء ظهور “داعش”

هيلاري كلينتون

يعتقد المرشح للرئاسة الأمريكية، من حزب الجمهوريين جيب بوش، أن تقاعس هيلاري كلينتون في منصب وزيرة الخارجية الأمريكية أدى إلى ظهور تنظيم “داعش” الإرهابي.

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” أن بوش اتهم منافسته في السباق الرئاسي، قائلا: “ظهر تنظيم “داعش” في فترة انسحاب الجيش الأمريكي من الشرق الأوسط وتجاهل المخاطر. أين كانت وزيرة الخارجية كلينتون آنذاك؟”. ووفقا لأقواله إن كلينتون هي السبب في مواجهة العالم لمخاطر “الجهاد العالمي”.

كما انتقد بوش الرئيس الأمريكي باراك أوباما أيضا، مشيرا إلى أن قرار أوباما بسحب القوات من العراق كان “خطأ فادحا”.

ومن الجدير بالذكر أن كلينتون تتقدم على باقي المرشحين لمنصب رئيس الولايات المتحدة حتى الآن. إلا أن الناخبين يعربون عن أسفهم لعدم وجود مرشحين آخرين من الحزب الديمقراطي، مشيرين إلى أن الكثير من ممثلي أسرتي كلينتون وبوش تجمعوا في السلطة.

 

سبوتنيك

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