بالفيديو.. محافظ الإسكندرية يكرم غطاس صرف صحى لتفانيه فى العمل

كرم هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية غطاس بالصرف الصحى يدعى كريم إبراهيم لتفانيه بالعمل خلال حل أزمة الصرف بمنطقة بشارع 20 بالعصافرة قبلى، حيث قام الغطاس باستخراج كتل خرسانية من مصرف الصرف الصحى تسبب فى انسداد الشبكة بالمنطقة، وقد أثنى المحافظ على المجهود، الذى قام به ووصفه بالبطل والجندى المجهول، وقام بتكريمه وتسليمه مكافأة مالية وشهادة تقدير.

من جانبه، قال اللواء يسرى هنرى، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة بـ"اليوم السابع"، إن الشركة قامت بإحلال وتجديد شبكة الصرف الصحى فى 215 شارع خلال العام الماضى ما بين إحلال وتجديد وإصلاح هبوط أرضى، الذى فى معظمه هو بسبب انهيار شبكة الصرف الصحى.

وطالب رئيس شركة الصرف الصحى المواطنين بعدم إلقاء أى شىء داخل شبكة الصرف الصحى إلا مخلفات الصرف فقط وحذر من إلقاء المناديل الورقية وما شباهها، مستنكرا السلوكيات الخاطئة من المواطنين فى التعامل مع شبكة الصرف الصحى.

وأشار إلى أن الشركة تسعى إلى عملية استكمال الشبكة بالإسكندرية، والتى تصل إلى 4200 كيلو متر، مشيرا إلى أن الشركة قامت ببعض المشروعات الصغيرة خلال العام المنصرم بقيمة 120 مليون جنيه.



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