تعرض كوبرى هويس إسنا الجديد بالأقصر لشروخ بعد مرور شاحنة نقل ضخمة عليه

صرح محمد سيد رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر بأن جسم كوبرى هويس إسنا الجديد جنوب الأقصر تعرض لشروخ بعد مرور شاحنة نقل ضخمة عليه.

وأوضح محمد السيد أنه تم إبلاغ الأجهزة التنفيذية بهندسة ري إسنا، وشركة المقاولون العرب، مشيرًا إلى أن مجلس المدينة يباشر عملية إصلاح الشروخ بطريقه اللحام مؤقتًا، وسوف يتم خلال ساعات عمل خرسانة بهذا الجزء لإصلاح التلفيات به حتى يصبح الكوبري أكثر صلابة.

وقال إن الشروخ حدثت نتيجة مرور شاحنة نقل ضخمة بعد ظهر اليوم الثلاثاء على الكوبرى وتسبب بحدوث شروخ بالصاج الذى يغطى به الكوبرى أعلى الهويس الجديد.

ومن جانبها قامت إدارة مرور إسنا بتحويل مسار السيارات بهذه المنطقة، ووضع علامات إرشادية بها لتجنب الازدحام مرورى بالكوبري لحين الانتهاء من الأعمال.

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