إنشاء مكتب فنى للنيابة الإدارية بشبرا الخيمة

أصدر المستشار سامح محمد كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا بإنشاء مكتب فنى للنيابة الإدارية بشبرا الخيمة يختص بالإشراف على النيابات بنطاق محافظة القليوبية، ويكون له كافة الاختصاصات المخولة للمكاتب الفنية بموجب قرار وزير العدل رقم 8341 لسنة 2012 وقرارى رئيس هيئة النيابة الإدارية رقمى 445 لسنة 2012 و429 لسنة 2015، كما يختص بإقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحكمة التأديبية ببنها وبسائر الاختصاصات المنوطة بفروع إدارة الدعوى التأديبية ويكون مقره مدينة شبرا الخيمة ويعمل بالقرار اعتبارا من 22 أغسطس 2015.

وجاء قرار رئيس الهيئة بعد الإطلاع على قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 وعلى قرار وزير العدل رقم 8341 لسنة 2012 بتعيين الإدارات وفروعها والنيابات التى تتكون منها النيابة الإدارية.