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بدء علاج 200 مريض بفيروس "سى" مجانا بمركز علاج الكبد فى فاقوس

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بدء علاج 200 مريض بفيروس "سى" مجانا بمركز علاج الكبد فى فاقوس بدء علاج 200 مريض بفيروس "سى" مجانا بمركز علاج الكبد فى فاقوس
أعلن الدكتور شريف عمر أستاذ الأورام بجامعة القاهرة، العميد الأسبق للمعهد القومى للأورام، مؤسس مركز فاقوس لعلاج الأورام بفاقوس، عن بدء علاج 200 مريض مصاب بفيروس سى من العاملين بالمركز، مجانا بعقار السوفالدى المصرى.

ولفت إلى أن مركز فاقوس سوف يتحمل تكلفة علاج المرضى، من خلال إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية لهم مجانا، للتعرف على مراحل الإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى توفير عبوة السوفالدى المصرى مجانا لهم.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" مساء اليوم أنه سيتم التوسع فى علاج جميع مرضى قرى فاقوس المصابين بفيروس سى، بالسوفالدى المصرى بعد الاتفاق مع إحدى الشركات لتوريده للمركز، مشيرا إلى أنه يتم تطبيق بروتوكول العلاج الخاص بالعقار الجديد، والذى وضعته لجنة الفيروسات الكبدية.

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